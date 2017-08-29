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Заслуженный артист России, известный скрипач Дмитрий Коган скончался в Москве на 39-м году жизни, передает РИА «Новости» со ссылкой на родственников музыканта.

По словам родных, Коган скончался 29 августа в Москве после тяжелой болезни. Похороны состоятся в субботу, 2 сентября.

Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в известной музыкальной династии. Он с шести лет занимался на скрипке в ЦМШ при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

фото: РИА-новости