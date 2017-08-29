Умер российский скрипач Дмитрий Коган
Культура | 29 августа 2017 года, 18:46
Заслуженный артист России, известный скрипач Дмитрий Коган скончался в Москве на 39-м году жизни, передает РИА «Новости» со ссылкой на родственников музыканта.
По словам родных, Коган скончался 29 августа в Москве после тяжелой болезни. Похороны состоятся в субботу, 2 сентября.
Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в известной музыкальной династии. Он с шести лет занимался на скрипке в ЦМШ при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.
фото: РИА-новости
Источник: Газета.ru