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К cтолетнему юбилею Латвии и после него Национальный киноцентр и независимые продюсеры надеются чаще снимать и финансировать семейные фильмы, комедии и другие местные картины для широкого круга зрителей, сообщает программа “900 секунд” на LNT.

Одним из самых успешных латвийских фильмов последних лет считается “Свингеры”. Его посетило более 100 тысяч зрителей. Сборы фильма – более полумиллиона евро. Представители Forum Cinemas отметили, что “Свингеры” - первый фильм, риск которого полностью брала на себя компания-распространитель. Риск оправдался, более того, команда “Свингеров” уже осваивает рынки других стран.

“Команда Андрея Экиса – “Platforma” - снимает эстонских актеров, с эстонскими шутками, адаптировала этот сценарий в эстонской среде, и теперь то же самое происходит с украинцами – снимается украинская версия “Свингеров”, - пояснила представитель Forum Cinema Илзе Роке.

“Дедушка, который опаснее компьютера” режиссера Вариса Браслы(Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”) - первый фильм к столетнему юбилею Латвии, который через пару недель уже должны посмотреть около 20 тысяч зрителей. Начиная с этой картины, Национальный киноцентр обещает поддерживать не только интеллектуальное кино, но также детские и самейные фильмы. В рамках 100-летнего юбилея страны в ближайшее время зрители увидят семейные фильмы "Рай 89" ("Paradīze 89") и "Bille".

Однако и после юбилея Национальный киноцентр планирует стимулировать молодое поколение смотреть местное кино.

"В начале этого года мы объявили конкурс на развитие сценариев детских и юношеских фильмов, и в следующем году планируем организовать конкурс на поддержку производства этих фильмов. То, как много будет снято детских, семейных и комедийных фильмов, в значительной мере зависит от доступности финансирования. Не менее важен и отклик зрителей и посещаемость местного кино", - сказала Дита Риетума, директор Национального киноцентра.