Культура |

Приглашение Мартина Скорсезе в качестве продюсера в фильм, посвященный персонажу DC Comics Джокеру говорит о том, что роль в фильме хотят предложить актеру Леонардо Ди Каприо, передает Hollywood reporter со ссылкой на источники.

Отмечается, что 74-летний Скорсезе ранее не проявлял интереса к данной франшизе. Инсайдеры отмечают, что Скорсезе на пост продюсера пока не согласился, но Warner Bros. надеется все-таки договориться с легендарным режиссером – и, если Скорсезе действительно присоединится к DCEU хотя бы в качестве продюсера, приглашение ДиКаприо, с которым режиссер работал неоднократно, выглядит достаточно логичным шагом. Интересно, что сейчас Джокера играет Джаред Лето, который на 3 года старше ДиКаприо.

По слухам, Лето как раз весьма недоволен новой инициативой Warner Bros. и уже дал это понять своим агентам – хотя Джареда поклонники DCEU уже практически гарантированно увидят в роли Джокера как минимум еще один раз в отдельном спин-оффе с Марго Робби.

Пока о спин-оффе, который должен рассказать о происхождении Джокера, известно лишь то, что режиссером выступит Тодд Филлипс ("Мальчишник в Вегасе", "Парни со стволами"), он же напишет сценарий вместе с оскароносным Скоттом Сильвером ("8 миля").