Латвийский фильм выдвинут на премию "Оскар"
Национальный киноцентр выдвинул на награду Американской академии кинематографии "Оскар" кинокартину режиссера Виестура Кайришса "Хроника Мелании", сообщила представитель центра Агнесе Запане.
Фильм будет претендовать на "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм".
Режиссер Виестурс Кайришс
На выдвижение в этой номинации претендовал также фильм Андрея Экиса "Свингеры".
Латвийская премьера "Хроники Мелании" состоялась 1 ноября 2016 года. Фильм является совместным производством Латвии ("Mistrus Media"), Финляндии ("Inland Films") и Чехии ("8HeadsProductions"). Главную роль в нем играет швейцарская актриса Сабина Тимотео.
Фильм снят по мотивам книги Мелании Ванаги (1905-1997) "На берегу Вель-реки", которая рассказывает о 16 годах ссылки в Сибири.
90-я церемония вручения "Оскаров" пройдет 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе. Номинанты на призы во всех категориях будут объявлены 23 января.