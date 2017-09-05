Культура |

Зарубежные СМИ публикуют подробности нового фильма о Джеймса Бонде, которые журналистам рассказал один из представителей съемочной группе.

По словам анонимного источника следующая картина о приключениях агента 007 будет называться "Бонд 25", и в ней у супершпиона опять появится жена, сообщает Metro.

Если верить неназванному сотруднику съемочной группы, по сюжету новой картины о Бонде спецагент уходит со службы, влюбляется, женится, однако вскоре супругу Джеймса убивают. Это заставляет британца вновь вернуться к работе.

"Представьте себе фильм "Заложница", только с Джеймсом Бонда", — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что сыгравший сотрудника разведки MI6 в четырех последних лентах бондианы Дэниел Крейг наотрез отказался вновь играть Бонда. Впрочем, через несколько месяцев актер передумал. Новая серия популярной киноэпопеи должна выйти на экраны 8 ноября 2019 года.