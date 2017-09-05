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Известный британский певец Робби Уильямс отменил выступления в России, концерты в Санкт-Петербурге и Москве не состоятся, сообщили РИА Новости организаторы тура.

"Да, концерты отменены. Мы готовим официальное письмо по тому поводу", — сказала собеседница агентства. Один из организаторов подтвердил информацию в своем Facebook, добавив, что порядок возврата денег за билеты скоро будет объявлен.

Британский певец Робби Уильямс должен был выступить в России с двумя концертами. Первый из них был запланирован на 7 сентября в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, второй — на 10 сентября в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.

При этом еще в понедельник музыкант не планировал отменять концерты. "Следующая остановка: Санкт-Петербург", — написал он в своем Instagram.