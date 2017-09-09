Культура |

В Риге в ночь с субботы на воскресенье пройдет культурный форум "Белая ночь" (Baltā nakts).

34 художественных и культурных проекта вошли в основную программу форума, а 25 проектов по собственной инициативе организуют художественные галереи, кафе и студии. Также предусмотрены несколько международных проектов, например, "Монотонная симфония тишины" французского художника Ива Клейна в церкви Петра, которую исполнят 32 оркестранта и 40 хористов. Исполнение начнется в 23.30.

На Бастионной горке будет показана инсталляция британца Люка Джерома "Лунный музей", на Эспланаде - проект "Водный мир" французской группы Ateliers du Bout de la Cale, а на ул. Миера выступит испанская театральная труппа Kamchatka.

От ул. Миера до остановки "Второе Лесное кладбище" будут курсировать два специальных трамвая с работами учащихся Рижской средней школы дизайна.

Культурный форум "Белая ночь" проходит в Риге уже 12-й год. Все мероприятия бесплатные.

Более подробная информация доступна на сайте форума.