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В Латвии будет история о своём «Кентервильском привидении».

Иллюстратор детских книг Анита Паэгле начала работу над сказкой, действие которой происходит в Рундальском замке. Об этом она рассказала в эфире программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom.

Художник Анита Паэгле.

Сказка будет богато проиллюстрирована рисунками художницы. Каждая её иллюстрация – это всегда маленький художественный шедевр. Анита Паэгле – лауреат престижных международных премий Андерсена и Астрид Линдгред, член международного совета детской литературы.

Анита подробно изучила интерьер и историю дворца, чтобы сочинить свою сказку. Её очень впечатлили рассказы служителей музея о даме-привидении, которая периодически появляется в старинные залах и коридорах. Привидение и станет главным героем сказки. Не менее важным действующим лицом будет добрый профессор - директор музея, прототипом которого стал бессменный руководитель Рундальского замка Имант Ланцманис, стараниями которого этот памятник истории и архитектуры был сохранен и восстановлен .

Возрождение Рундальского дворца было бы невозможно без финансовой поддержки - с 1997 года реконструкцию комплекса активно поддерживает семья меценатов Тетеревых.

C 2010 года Борис и Инара Тетеревы и Рундальский дворец-музей договорились о значительной поддержке процесса завершения реставрационных работ, тянувшихся уже несколько десятилетий. В рамках «Программы завершения реставрации Рундальского дворца» в 2011 году был открыт Биллиардный зал, в 2013 – отреставрированный Второй рабочий кабинет герцога, а в 2014 году реставрацию дворца завершили открытием для посетителей Библиотеки герцога и Большой галереи.

Поддержка Рундальского дворца-музея продолжается. В 2015 году была выпущена монография «История» - это первая часть трилогии о Рундальском дворце, автором которой является директор музея Имантс Ланцманис. А Анита Паэгле создаст cвою, художественную, романтичную и сказочную историю Рундале, в которой будут задействованы дворцовые коты, старинные часы, фарфоровые статуэтки, cадовые розы, ожившие каменные львы с парадной лестницы и другие волшебные герои.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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