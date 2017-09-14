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Фестиваль "Балтийская жемчужина" представляет уникальное событие для всех киноманов: впервые в странах Балтии легендарный директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо проведет открытый мастер-класс 21 сентября в 11.00 в Малом зале кинотеатра Splendid Palace.

"Многие дерзко заявляют, что кино умерло. Я уверен, что кино на большом экране – это то, что никогда не умрет. И я объясню почему…" ,-утверждает Тьерри Фремо.

Мастер-класс пройдет в форме лекции, после которой будет возможность задать вопросы одному из самых влиятельных людей в фестивальной индустрии.

Тьерри Фремо также является многолетним директором Института Люмьер в Лионе , в городе, где родился кинематограф. Не случайно, именно ему принадлежала идея и создание беспрецедентного труда : собрать воедино более ста лучших короткометражек Луи и Огюста Люмьеров, сопроводив их собственным закадровым комментарием. Это настольная книга для любого уважающего себя ценителя кино, в которой знаний и наглядности не меньше, чем радости от просмотра.

Этот восхитительный фильм будет показан на открытии фестиваля "Балтийская жемчужина" с комментариями автора-режиссера во время просмотра.