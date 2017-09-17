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22 сентября, в пятницу, в 18.00 в конференц-зале отеля Avalon состоится встреча с российской писательницей Олесей Николаевой. Вход свободный.

Олеся Николаева - поэт, прозаик, профессор Литературного института, лауреат Патриаршей премии. Автор пятидесяти книг. В Союз писателей вступала по рекомендации Булата Окуджавы и Юрия Левитанского, член Русского ПЕН-центра.

На встрече с рижскими читателями Олеся Николаева представит три новые книги, изданные за последний год. Сборник «Себе назло. Женские портреты в прозе» - о женских судьбах и характерах. В основе книги «Господи, что с нами будет?» — реальные случаи, пережитые автором, ее близкими и друзьями и связанные с чудесным проявлением Промысла Божия в жизни разных людей. Сама Олеся Николаева называет эти рассказы «чудесными историями». В книгу «Апология человека» вошли избранные стихи и роман в стихах «Августин».

Писательница расскажет также о своей новой работе - киносценарии «Двойное дно, или За разгадкой тайны красоты». А также почитает свои стихи.

После встречи с рижскими читателями Олеся Николаева отправится на фестиваль поэзии в Китай, а затем - в Лондон, в качестве члена жюри поэтического конкурса "Пушкин в Британии".

Олесю Николаеву регулярно приглашают в жюри самых престижных литературных конкурсов. В прошлом 2016 году она была председателем жюри российской национальной премии «Русский букер». В связи с этим она прочитала за четыре месяца более 80-ти романов, в том числе 800-страничных, а некоторые и перечитывала по второму разу перед составлением «короткого списка».

Писательница поделится своим видением основных тенденций современной русской литературы. Олеся Николаева печатается в журналах, литературных сборниках, альманахах и антологиях, а также в литературных газетах и еженедельниках и имеет свой взгляд на современную действительность и современный литературный процесс.

Олеся Николаева выступала со стихами и лекциями в Нью-Йорке, Женеве и Париже, преподавала древнегреческий язык монахам-иконописцам Псково-Печерского монастыря, в 1998 году была приглашена в Богословский университет святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова читать курс «Православие и творчество» и заведовать кафедрой журналистики.

В 2009 году Евгений Евтушенко отметил, что «Николаева беспрекословно вошла в разряд лучших женщин-поэтов России». А архимандрит Тихон (Шевкунов), автор бестселлера «Несвятые святые», назвал писательницу «первопроходцем русской православной прозы».

Литературный вечер пройдет в пятницу, 22 cентября, в конференц-зале отеля Avalon (ул. 13 января, 19). ВХОД СВОБОДНЫЙ, с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: кulturaslinija@gmail.com. (Количество мест в зале ограничено).

Книги Олеси Николаевой можно приобрести в книжной сети Polaris. 23 cентября, в субботу, в 17.00 писательница будет гостем книжного кафе Polaris в торговом центре Domina, где встретится с читателями и проведет автограф-сессию.