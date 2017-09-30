Культура |

Фото - Алексей Мельник.

“ Наша русская культура и наш язык, а также то религиозное лоно, в котором мы существуем – это и есть наша родина, наша невероятная и уникальная ценность,” - призналась в интервью радио Baltkom писательница Олеся Николаева. Отвечая на вопрос о том, что бы она посоветовала русским людям, живущим в Латвии – нужно ли им становиться латышами или,напротив, надо хранить свои корни и создавать русский мир за пределами России, писательница сказала:

“ Мне кажется, что в современном мире, где протекает общая стандартизация жизни и идет всеобщая унификация, когда, приезжая даже в далекую мексиканскую деревеньку можно увидеть там “Макдоналдс”, надо дорожить всем уникальным. А русская культура – она уникальна. Она такая изящная, такая глубокая. В ней есть и бездны, и заоблачные высоты, и тайны, и разгадки секретов человеческой жизни. Поэтому мне кажется, что наш язык и наша культура - это и есть наша родина.

А что касается географического положения…. Значит, зачем-то Бог определил вас, русских людей, которые живут сегодня в Латвии, быть здесь. Зачем? Вот нужно это обязательно понять, зачем ты здесь отказался - с этой своей русской ментальностью, совершенно поразительной и заразительной. Я знаю очень много иностранцев, немцев и англичан, которые вживую сталкиваясь с русскими людьми и русской культурой (а не с пропагандой!), обязательно попадают под это обаяние, под эту чару (а русская чара действительно существует!)

Значит, надо обратить сам факт проживания в Латвии в свою пользу. Значит, Господь так захотел, чтобы вы здесь находились. Чтобы вы что-то несли в этот мир. Как говорил преподобный Серафим Саровский: «Спасайся сам и тысячи вокруг тебя спасутся», точно также и русским в Латвии надо понимать – насколько ярко вы зажжете свою свечу, настолько будет и светло около нее.

В подтверждение своих мыслей Олеся Николаева прочитала строки из своего стихотворения:

Никогда душа не отыщет родины краше

языка родного, где столько вещиц священных

и корней, уводящих в небо, и меда в чаше

для его херувимов пленных!