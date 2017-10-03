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Американский рок-музыкант Том Петти умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщает CBS News.

По данным портала TMZ, Петти был найден в своем доме в Малибу без сознания. Медики установили, что у него была полная остановка сердца. Музыканта доставили в госпиталь, после чего подключили к системе жизнеобеспечения.

CBS сообщает, что впоследствии было принято решение отключить систему.

Петти наиболее известен как основатель рок-группы Tom Petty and the Heartbreakers, существовавшей с 1976 года и по настоящее время.

Последний альбом коллектива — Hypnotic Eye — вышел в июле 2014 года.