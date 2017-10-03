В возрасте 66 лет скончался рок-музыкант Том Петти
Культура | 3 октября 2017 года, 00:07
Американский рок-музыкант Том Петти умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщает CBS News.
По данным портала TMZ, Петти был найден в своем доме в Малибу без сознания. Медики установили, что у него была полная остановка сердца. Музыканта доставили в госпиталь, после чего подключили к системе жизнеобеспечения.
CBS сообщает, что впоследствии было принято решение отключить систему.
Петти наиболее известен как основатель рок-группы Tom Petty and the Heartbreakers, существовавшей с 1976 года и по настоящее время.
Последний альбом коллектива — Hypnotic Eye — вышел в июле 2014 года.
In memory of Tom Petty... pic.twitter.com/bX55v1n0Ka— Dave Vescio (@DaveVescio) October 2, 2017
Источник: Газета.ru