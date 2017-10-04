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В сентябре 72-летнего актера Николая Караченцова экстренно госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По одной информации, Николай был в тяжелом состоянии, по другой — проходил плановое обследование. Вскоре появились слухи, что у артиста обнаружили рак.

Супруга Караченцова Людмила Поргина призналась в интервью StarHit, что у Николая действительно диагностировали опухоль.

Несмотря на серьезный диагноз, супруга артиста надеется на лучшее.

«У Коли обнаружили злокачественное образование. В феврале у нас было подозрение на рак, мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление. Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она не операбельная. Но мы надеемся на лучшее», — заявила Людмила.

Напомним, в феврале 2005 года Николай Караченцов попал ДТП. В результате аварии актер получил серьезную черепно-мозговую травму. 26 дней артист находился в коме. Николаю, ставшему инвалидом, пришлось заново учиться ходить и говорить. Спустя 12 лет, в феврале этого года, Караченцов снова попал в ДТП. Актера госпитализировали с сотрясением мозга. За рулем автомобиля на этот раз была супруга артиста.