Культура |

Неизвестный набросился на картину Адольфа Гитлера в итальянском музее. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Инцидент произошел во время выставки "Музей безумия" в городе Сало. Нападавший пытался проколоть полотно отверткой, крича "Сволочь!"

Охрана отвела мужчину от произведения, после чего он скрылся. Работа была лишь незначительно повреждена.

Владельцем картины является частный коллекционер из Германии. Он не стал обращаться в полицию.

В июне сообщалось, что картины кисти нацистского лидера выставили на продажу в Германии. Всего на аукционе представили 14 картин Гитлера, на многих из которых стоит автограф фюрера.

Фото: Музей безумия