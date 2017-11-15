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Фильм «Титаник» снова выйдет в прокат, сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на анонс режиссера Джеймса Кэмерона. Показы состоятся в США в честь 20-летия ленты.

Увидеть картину на большом экране можно будет с 1 декабря в течение недели.

«Титаник» вышел в 1997 году. Главные роли в нем сыграли Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо.

Как писала «Газета.Ru», фильм возглавлял американский прокат в течение 15 недель. С общей выручкой в $1,843 млрд «Титаник» на 12 лет стал почти недосягаемым для конкурентов. Опередить его смог только в 2010-м новый проект Кэмерона – трехмерный «Аватар».

В 2012 году, к столетию трагедии «Титаника», фильм был переделан в 3D и снова выпущен в прокат, по итогам которого он добавил в свою копилку еще $342 млн.