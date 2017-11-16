Рэпер Lil Peep скончался в возрасте 21 года (3)

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Культура | 16 ноября 2017 года, 10:09

Американский рэпер Lil Peep (настоящее имя — Густав Айр) скончался в возрасте 21 года. Об этом сообщает портал Hotnewhiphop в четверг, 16 ноября.

Отмечается, что причиной смерти могла стать передозировка поддельным успокоительным средством Xanax и опиоидным анальгетиком фентанилом. По словам одного из неподтвержденных источников, это произошло в гастрольном автобусе. Хип-хоп-исполнителя доставили в ближайшую больницу, однако спасти его не удалось.

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В дискографии Lil Peep три альбома. Некоторые его треки, которые музыкант опубликовал на своем YouTube-канале, собрали более десяти миллионов просмотров. Рэпер приобрел популярность в России благодаря клипу на трек benz truck («Гелик»), записанный с русскими субтитрами.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 3
Aleksandr Jeleckij1 день назад
Ушёл так как хотел.
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Aleksandr Ivanov1 день назад
Мы такого не знаем
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Диана Лысенко1 день назад
Зачем он пил
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