Культура |

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал заявление актера Дмитрия Дюжева, разочарованного в российском зрителе из-за того, что его не пропустили в очереди в аэропорту. Дюжев заявил, что российский зритель заслуживает "бездарных сериалов, туфты и лабуды", однако потом уточнил, что имел в виду именно тех людей, которые не пропустили его в очереди.

Лоза, в свою очередь, отметил, что плохие сериалы и интеллектуальное кино смотрят во всех странах мира и соотношение зрителей обоих жанров везде одинаково.

"Соответственно, запросы у нашего общества такие же, как у любого другого. А делать какие-то выводы о россиянах, потому что его не пропустили вперед в очереди в аэропорту, по крайней мере глупо", — отметил музыкант порталу Nation News.

Кроме того, по мнению Лозы, в очереди, не пропустившей Дюжева, могли находиться люди, для которых профессия актера не так значима, как для самого артиста.

"Представьте, стоит на регистрацию какой-нибудь банкир, который управляет огромной структурой, или конструктор, а тут актеришка, который для него никто", — считает Лоза.

Музыкант заявил, что если Дмитрий Дюжев "считает себя большой, значимой личностью", то это совсем не означает, что остальные должны думать так же.

Напомним, все началось с того, что в интервью LTV Дмитрий Дюжев заявил, что российские зрители заслуживают "бездарных сериалов, лабуду и туфту".

Поводом для негативного высказывания артиста стал инцидент в аэропорту, где Дмитрий Дюжев был вынужден выстоять всю очередь на посадку, несмотря на то что у него был билет в бизнес-класс, дававший преимущество при посадке.

Источник: ren.tv