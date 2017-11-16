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Дмитрий Миропольский – автор главного бестселлера 2017 года «Тайна трех государей» и автор сценария одного из самых рейтинговых сериалов на Первом канале – “Гостиница "Россия". Первая среди равных”.

Встреча c писателем состоится 23 ноября, в четверг, в 19.00 в конференц-зале отеля Avalon(ул. 13 января, 19) в рамках цикла "Литературные встречи" проекта "Культурная линия".

Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: кulturaslinija@gmail.com

В 2017 году за роман “Тайна трех государей” писатель был удостоен премии "Медиаперсона года", вручаемой газетой "Комсомольская правда" и Национальной российской литературной премии "Золотое перо Руси" (книгу признали лучшей в номинации “Историческое наследие”). После успеха этого исторического романа Миропольского стали называть “русским Дэном Брауном” и “Петербургским Дюма”.

Бестселлер рассказывает об удивительных параллелях в судьбах Ивана Грозного, Петра I и императора Павла I, а также раскрывает величайшую интригу всех времен и народов – мировой политический заговор. Первый же тираж книги был буквально сметен с полок. На сегодняшний день, по самым скромным подсчетам, “Тайну трех государей” прочли на разных носителях информации, по меньшей мере, около полумиллиона человек.

По признанию автора, причиной, побудившей его написать “Тайну трех государей”, стала парадоксальная ситуация, когда среднестатистический россиянин знает про интриги французского двора больше, чем про азы собственной истории.