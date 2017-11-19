Культура |

Сегодня, во время забега фестиваля Staro Rīga планируются ограничения движения, об этом сообщили в Рижской думе. Марафон начнется в 19:00 и продлится до 20:30, движение будет перекрыто по маршруту забега и пересекающим его улицам.

Маршрут забега: Дом конгрессов – бульв. Калпака (одна полоса) – ул. Элизабетес – ул. Рупниецибас (до ул. Ханзас) – ул. Валкас – ул. Виландес – ул. Элизабетес – парк Кронвальда. Движение будет ограничиваться постепенно уже с 18 часов вечера.

В указанное время также закроют движение транспортных средств:

•по ул. Элизабетес на участке от ул. Экспорта до ул. Пулквежа Бриежа;

•по ул. Рупниецибас на участке от ул. Ханзас до ул. Элизабетес;

•по ул. Валкас на участке от ул. Ханзас до ул. Виландес;

•по ул. Виландес на участке от ул. Валкас до ул. Элизабетес.

Движение общественного транспорта во время забега будет регулироваться или закрываться по мере необходимости.

Праздничный фестиваль Staro Rīga начался 17 ноября и пройдет до 20 ноября включительно.

Фото: flickr.com