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В следующем году на фестивале "Positivus" в Латвии выступит известный австралийский музыкант Ник Кейв, сообщает портал nra.lv .

О выступлении артиста на музыкальном фестивале стало известно из официального аккаунта Positivus в твиттере. В сообщении говорится, что Кейв выступит 22 июля и станет одним из хедлайнеров мероприятия.

В составе Nick Cave and the Bad Seeds, музыкант записал 16 студийных альбомов и 31 сингл. Кейв также играл в составе группы Grinderman, сыграл в фильме "20 000 дней на Земле" и издал две художественных книги.

Фото: facebook.com