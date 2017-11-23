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Лидер группы Prāta Vētra (Brainstorm) Ренарс Кауперс и радиоведущая, актриса и певица Марина Кравец, недавно записавшие совместную песню, стали участниками телевезионного шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале, где рассказали о совместной работе и спели свою новую песню.

Выступление в телевизионном шоу было приурочено к большим концертам группы "Между берегами" в московском зале Вегас Сити Холл 23 и 24 ноября.

Напомним, в начале октября музыканты Prāta vētra (BrainStorm) представила аудитории свою новую песню с резидентом обновленного Comedy Club Мариной Кравец.

По словам солиста Ренарса Кауперса, сотрудничество с Мариной началось не случайно, ведь ребята и ранее были поклонниками ее творчества. В свою очередь Марина Кравец сказала, что очень рада творческому союзу.

Альбом, в который войдет композиция "Как я искал тебя", запланирован к выпуску весной 2018 года.

В ноябре группа отправляется в масштабный гастрольный тур "Между берегами", который завершится весной 2018 года. Затем музыканты дадут концертное турне по Латвии.

Фото: скриншот Youtube