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Телеканал LTV снял документальный фильм об экс-президенте Латвии Вайре Вике-Фрейберге. Во вторник, 28 ноября, в 21:15 на канале LTV1 состоится премьера телекартины. Фильм под названием "Всегда президент" покажет уникальные видеоматериалы и интервью с Вике-Фрейбергой. 1 декабря экс-президент отметит свой 80-й день рождения.

Авторы фильма называют Вайру Вике-Фрейбергу самым заметным политиком своего времени, которая не только помогла Латвии вернуться в Европу, но и до сих пор она продолжает вдохновлять людей.

Съемочная группа LTV в год юбилея экс-президента множество раз брала у нее и у рабочих товарищей ее времени интервью, а также следила за ее публичной деятельностью. Рабочий график Вике-Фрейберги очень плотный и она продолжает активно встречаться с местными жителями. Также она сотрудничает с сетью международных организаций.

"Даже на 80-м году своей жизни президент совсем не спокойная пенсионерка, которая тихо смотрит на свои жизненные достижения", - отметили авторы фильма.

В своих интервью Вайра Вике-Фрейберга открыто рассказывала о самых трудных решениях, которые ей приходилось принимать во время своего президенства. Также она поделилась эмоциональными рассказами о трагических событиях ее жизни. Экс-президент разрешила авторам фильма присутствовать при семейных праздниках и разговорах со своими сослуживцами и командой.

"Всегда президент" - это мультимедийный проект, поскольку наряду с фильмом имеется серия статей и видеоматериалов, доступных на портале Lsm.lv, которые предостоставляют всеобъемлющую картину о работе Вайры Вике-Фрейберги.

Режиссер фильма - Кристина Желве, редактор - Гунта Слога, ведущий оператор - Андрис Приедитис.

Фото: LTV