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Гражданская панихида и прощание с народным артистом России Дмитрием Хворостовским проходит в понедельник в концертном зале имени Чайковского в Москве. К гробу Хворостовского выстроилась огромная очередь. Поклонники не могут сдержать слез.

Сцену московского концертого зала имени Чайковского прославленный оперный баритон очень любил и выступал здесь с 1990-го года.

Тогда, на заре карьеры, он исполнял в зале Чайковского романсы Сергея Рахманинова на стихи русских поэтов и каватину Алеко из оперы "Алеко", арии из опер Доницетти и Верди. А в апреле 2013 в сопровождении Академического Большого хора "Мастера хорового пения" Российского государственного музыкального телерадиоцентра артист представлял программу из произведений Чайковского и Беллини и Чеснокова.

Сегодня они звучат в записи на Триумфальной площади и на сцене, где установлен гроб с легендарным исполнителем. Очередь из желающих отдать ему последние почести растянулась на несколько кварталов. Многие специально прилетели из других городов и зарубежья. Среди них — артисты европейских театров, которые работали с русским баритоном.

Хворостовский скончался 22 ноября утром в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

Хворостовский родился в Красноярске и является почетным гражданином Красноярска и Красноярского края.

Ранее народный артист СССР, первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон сообщил, что Хворостовский завещал кремировать свое тело и захоронить прах в Москве и своем родном городе Красноярске. В столичном департаменте торговли и услуг РИА Новости сообщили, что прах певца будет похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.