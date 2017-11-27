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Видео украинского актера Владимира Зеленского с критикой Службы безопасности Украины из-за сериала «Сваты» набрало 1,3 млн просмотров в фейсбуке.

Как заявил Зеленский, если россиянин Федор Добронравов нарушил украинский закон, то обязан не въезжать на территорию страны.

«Но связи между товарищем Добронравовым и тысячей людей, которая работала над этим проектом последние 15 лет, связи, извините меня, никакой нет», – отметил актер.

По словам Зеленского, этот сериал любят и смотрят миллионы, и если в настоящее время задача СБУ и всех комитетов, инстанций – просто забрать данное шоу у людей, то об этом нужно сказать напрямую, а не придумывать различные поводы.

Актер отметил, что может понять, если кому-то не нравится слово «сваты» и ближе слово «кумы», но следует сначала побороть свое «кумовство», а потом бороться «с нашими «Сватами».

«Вы боретесь с тем, что людей объединяет», — сказал Зеленский.

Он добавил, что «Сваты» – украинский сериал, придуманный им и его коллегами.

Ранее сообщалось, что Добронравов прокомментировал трехлетний запрет Службы безопасности Украины на въезд в страну из-за посещения Крыма.

Также сообщалось, что на Украине задумались о запрете сериала «Сваты».