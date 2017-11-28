Культура |

Режиссер московского Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов считает, что российская власть могла бы терпимее относится к художникам, поскольку они прославляют страну. Об этом он сказал в эфире программы "Без обид" на телеканале LTV7 журналисту Вадиму Радионову.

Комментируя дело режиссера Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом, Голомазов высказал мнение, что власть должна ценить талант художника, а не делать его заложником.

"Я не обладаю всей полнотой информацией связанной с этим болезненным процессом, этой в общем драмой, чтобы давать компетентную оценку. То что происходит — ужасно. Было бы правильней, если бы люди могли работать, а не сидеть под арестом. На мой взгляд власть могла бы и должна была бы быть значительно терпимее по отношению к людям, которые несут обществу добро. Я не беру на себя право давать какие-то оценки насколько это политическое или экономическое дело. Талант — это редкость. Талант — надо любить. Мне кажется это очень важно", — сказал Голомазов.

Он также отметил, что культура крайне важна для любого государства.

"Вероятно были какие-то ошибки. Вероятно в общении с документами, где фигурируют какие-то цифры нужно было бы проявлять чрезвычайную внимательность и осторожность. Но мне думается, что государство славится своей культурой. Художники, люди которые работают в театре, прославляют страну. Они не должны становится заложниками в непростых конфликтных баталиях между теми и другими влиятельными силами", — сказал Голомазов.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников помещен под домашний арест.

Полностью интервью с Сергеем Голомазовым можно посмотреть по этой ссылке.