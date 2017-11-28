Культура |

Состояние здоровья художественного руководителя Московского художественного театра им. Чехова Олега Табакова стабилизировалось, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

При этом отмечается, что он по-прежнему находится в реанимации.

«Олегу Павловичу сегодня лучше, его состояние стабилизировалось. Но о переводе его из реанимации в обычную палату говорить пока рано», — сказал медицинский источник.

Ранее сын Табакова сообщил, что отец проходит «плановое стоматологическое обследование».

«Папа госпитализирован в Первую Градскую на плановое стоматологическое обследование. Все в порядке, поэтому проблем никаких нет», — сказал он.

В пресс-службе театра «Табакерка» рассказали подробности о госпитализации директора МХТ имени Чехова, народного артиста СССР Олега Табакова, сообщает РИА «Новости».

«Олег Павлович давно проходит плановое стоматологическое лечение, он занимается имплантантами», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что в понедельник, 27 ноября, Табаков поехал на очередной прием, но врачи рекомендовали ему остаться и пройти плановое обследование.

В пресс-службе также сказали, что плановое обследование артист проходит в частной клинике ОАО «Медицина» в Москве.

Ранее в справочной службе Первой градской больницы сообщили, что Табаков госпитализирован в отделение реанимации.