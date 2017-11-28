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Прах всемирно известного оперного певца Дмитрия Хворостовского захоронят на Новодевичьем кладбище в Москве во вторник.

Хворостовский скончался 22 ноября утром в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

Хворостовский родился в Красноярске, певец является почетным гражданином города и Красноярского края. Согласно завещанию артиста, его прах должен быть захоронен в Москве и в Красноярске. Одна капсула с прахом будет захоронена на Новодевичьем кладбище.

В понедельник в Москве в зале имени Чайковского Московской филармонии прошло прощание с артистом. Проводить Хворостовского в последний путь пришли сотни поклонников, которые образовали длинную очередь к филармонии и заполнили весь зрительный зал филармонии.

Отдать дань уважения Хворостовскому пришли народный артист СССР Иосиф Кобзон, вице-премьер правительства Ольга Голодец, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, композитор Игорь Крутой, гендиректор Большого театра Владимир Урин, режиссер Василий Бархатов, адвокат Павел Астахов, певец Лев Лещенко, скрипач и дирижер Владимир Спиваков с телеведущей Сати Спиваковой, оперный певец Владислав Пьявко, продюсер Иосиф Пригожин с певицей Валерией, дирижер Михаил Плетнев, глава партии КПРФ Геннадий Зюганов, оперная певица Хибла Герзмава, ректор московской консерватории Александр Соколов, замминистра культуру Александр Журавский, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Мировую известность Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в Кардиффе, где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз.

После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Дмитрия стали приглашать выступать на лучших мировых оперных сценах и участвовать в признанных оперных фестивалях.