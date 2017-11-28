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До определения результатов конкурса на должность руководителя Рижского русского театра членом его правления временно назначена заместитель государственного секретаря Министерства культуры Байба Закевица, сообщила руководитель отдела общественных отношений министерства Лита Кокале.

Закевица временно будет работать в правлении, потому что завтра, 29 ноября, заканчиваются полномочия прежнего члена правления театра Эдуарда Цеховала.

Как сообщалось, в октябре Цеховал, который возглавлял Рижский русский театр на протяжении многих лет, ушел с должности. На пост руководителя театра объявлен конкурс, заявки на который подали пять претендентов. Кандидатуры рассмотрит специальная комиссия.

Фото из Flickr