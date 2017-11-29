Культура |

В Риге, 19 декабря в 19:00 состоится творческий вечер режиссера Алексея Учителя "В кино я вечный ученик". Также режиссер появится в эфире на радио Baltkom, но об этом мы проинформируем позже.

Алексей Учитель пришёл в профессию в 1975-м после окончания ВГИКа. Его кинематографическая жизнь разделилась на две половины. Сначала Учитель снимал только документальное кино. Сейчас режиссер признается, что тогда и не думал переходить из документального кино в игровое. Изначально задуманная как документальная лента "Мания Жизели" на экраны вышла как игровая.

Всего Алексей Учитель как оператор, режиссер, продюсер и автор сценария снял более 20 фильмов. В их числе: "Рок в России", "Обводный канал", "Баттерфляй", "Космос как предчуствие" и т.д.

Создатель фильмов "Дневник его жены", "Прогулка" и "Край" Алексей Учитель планирует снимать картину о Викторе Цое, продюсирует ленту о футболисте Эдуарде Стрельцове.

Творческий вечер пройдет в Доме Москвы.