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1 декабря российский поэт и музыкант Вася Обломов сыграет концерт в рижском ночном клубе «Crystal».

В клипах Васи Обломова читал рэп Леонид Парфенов, Михаил Ефремов сидел на унитазе, писатель Сергей Минаев играл на аккордеоне, Артем Михалков грустно шагал по зимней Москве, Баста кивал головой в такт патриотической песне, Сергей Шнуров носил «сумку челнока», Ксения Собчак обращалась к президенту, Андрей Васильев ехал на газели по средней полосе России, Гарик Сукачев пел на чьем-то дне рождения в лимузине, а жители подмосковного городка с безразличием смотрели на зависшую над ними летающую тарелку.

После пародии на Обломова в передаче "Точь-в-точь" в поисках смысла песни "Еду в Магадан" Леонид Ярмольник поругался с Геннадием Хазановым.

Обе части популярного фильма "ДухLess" заканчиваются одинаково: песней Васи Обломова. По текстам его песен уже сейчас будущие филологи пишут дипломные работы, а через сто лет вообще можно будет изучать историю России начала двадцать первого века.

В 2017 году вышел шестой и самый длинный полноформатный альбом “Долгая и несчастливая жизнь”. 16 новых песен, большинство из которых до сих пор ни разу нигде не были представлены.

Зрителей ждет деструктивная критика самых болезненных аспектов российской действительности, издевательская общественнополитическая сатира, размышления о том, что и почему любит наш народ, смех сквозь слезы, «Еду в Магадан», номера из дерзкого проекта «Господин Хороший» (телевизионного проекта, в котором Вася Обломов вместе с Михаилом Ефремовым и Дмитрием Быковым создавал музыкальные номера по новостям прошедшей недели), а также песни с нового альбома.

Фото: screenshot youtube.com