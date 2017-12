Культура |

В Риге уже во второй раз пройдет большой русско-латышский Stand Up концерт.

Stand Up Comedy Battle vol.2 пройдет 9 декабря в кинотеатре Cinnamon. В рамках мероприятия усилия объединят два крупнейших Stand Up движения столицы – Riga Stand Up и Comedy Latvia. Концерт пройдёт в формате дружеского соревнования между лучшими русскоязычными и латышскими комиками Латвии.

Уже известно, что в составе жюри будут ветеран латвийской рэп-индустрии Озолс, лидер и автор идеи проекта Ghetto Games Раймонд Элбакян, а также известный режиссёр Станислав Токалов. Имя ещё одного члена жюри организаторы решили сохранить в тайне до начала мероприятия. Русскоязычный юмористический проект Riga Stand Up стартовал в феврале 2016-го года. На данный момент в его активе более 60 открытых микрофонов, юмористических вечеров и гостевых выступлений, 9 больших концертов с участием звёзд телеканала ТНТ и 4 открытых чемпионата Латвии по юмору.

Противостоять им будет объединение комиков под звучным названием Comedy Latvia. Проект существует уже 3 года и объединяет юмористов со всей Латвии. В числе заслуг Comedy Latvia – огромное количество выступлений во всех уголках нашей страны, в том числе на фестивале Positivus, а также яркое шоу Ralfa Eilanda Cepiens и организация концертов англоязычных комиков в Латвии.

Более подробную информацию на мероприятии можно найти на официальных страницах Riga Stand Up и Comedy Latvia на Facebook.

Фото: Stand Up Comedy Battle