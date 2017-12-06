Культура |

Во Франции в возрасте 74 лет умер рок-певец Джонни Холлидей. Об этом сообщила его жена, отметившая, что он "покинул нас, как прожил жизнь — с достоинством и смелостью". Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семье музыканта и заявил, что тот принёс "частичку Америки в национальную музыку".

"Я потерял больше чем друга, я потерял брата", - заявил французский рокер Эдди Митчелл.

Последний год Холлидей боролся с раком легких: в марте он рассказал о своём заболевании, а в ноябре провёл несколько дней в больнице.

Холлидей начал карьеру в 60-х и получил популярность, адаптируя хиты американского рока на французский язык. Он получил прозвище «французский Элвис Пресли» из-за глубокого голоса, записал более тысячи песен и получил орден Почетного легиона Франции.

theguardian.com