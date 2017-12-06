Французский рок-певец и композитор Джонни Холлидей умер в возрасте 74 лет.

"Джонни Холлидей ушел. Я пишу эти слова и не верю, но все же это правда. Моего мужчины больше нет, он покинул нас этой ночью так же, как и прожил свою жизнь - смело и с достоинством", - написала жена певца Летисия.

Причиной смерти певца, как сообщают информагентства, стал рак легких. За свою растянувшуюся на несколько десятилетий карьеру певец, настоящее имя которого Жан-Филипп Смет, сочинил более 1000 песен, продал более 100 млн дисков и снялся в нескольких фильмах.