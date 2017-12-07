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Сегодня композитору Раймонду Паулсу в концертном зале "Спикеру" был вручен грузинский Орден чести, сообщила представитель Latvijas koncerti Ринта Бружевича.

Распоряжение президента Грузии Георгия Маргвелашвили о присвоении ордена маэстро получил в июне. Орден ему вручал советник президента Грузии, секретарь по иностранным делам Тенгиз Пхаладзе.

Орден присвоен Паулсу с целью углубления культурных связей Грузии и Латвии, а также за особый вклад и заслуги в развитие музыкального искусства, за многолетнюю и плодотворную творческую деятельность.

Паулс исполнил на мероприятии музыку Гии Канчели.

Maestro Raimondam Paulam pasniegts Gruzijas Goda ordenis. Augstais apbalvojums piešķirts par īpašiem nopelniem un ieguldījumu mūzikas mākslas attīstībā un ilglaicīgu radošo darbību. pic.twitter.com/5EjBrm5bH6 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) December 7, 2017

фото flickr.com/photos/aigarsprusis