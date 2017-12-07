Раймонд Паулс удостоен Ордена чести Грузии (1)

фото

Культура | 7 декабря 2017 года, 20:45

Сегодня композитору Раймонду Паулсу в концертном зале "Спикеру" был вручен грузинский Орден чести, сообщила представитель Latvijas koncerti Ринта Бружевича.

Распоряжение президента Грузии Георгия Маргвелашвили о присвоении ордена маэстро получил в июне. Орден ему вручал советник президента Грузии, секретарь по иностранным делам Тенгиз Пхаладзе.

Орден присвоен Паулсу с целью углубления культурных связей Грузии и Латвии, а также за особый вклад и заслуги в развитие музыкального искусства, за многолетнюю и плодотворную творческую деятельность.

Паулс исполнил на мероприятии музыку Гии Канчели.

фото flickr.com/photos/aigarsprusis

Комментарии 1
Вй2 часа назад
Заслужено!
Ответить