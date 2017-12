Культура |

Журнал Billboard назвал 100 лучших песен 2017 года.

Первое место заняла Селена Гомес с композицией «Bad Liar». На второй позиции — Карди Би и ее хит «Bodak Yellow».

Третье место досталось треку «Slide» Келвина Харриса и Фрэнка Оушена.

Далее следует песня «Despacito» в исполнении Луиса Фонси, Дэдди Янки и Джастина Бибера.

В топ-10 также попали Лил Узи Верт с композицией «XO Tour Llif3», Кендрик Ламар с «Humble», Джей Бальвин, Уилли Уильям и Бейонсе с «Mi Gente».

Кроме того, в первую десятку вошли Гарри Стайлз с треком «Sign of the Times», The Weeknd и Daft Punk с «I Feel It Coming» и группа Portugal. The Man с «Feel It Still».

Фото: скрин Billboard