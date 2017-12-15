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Художественный фильм режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" вошел в шорт-лист премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщается на сайте премии.

В список на победу в этой номинации также вошли фильмы "Фантастическая женщина" режиссера Себастьяна Лелио из Чили, "На пределе" режиссера Фатиха Акина, представляющего Германию, "О теле и душе" режиссера Ильдико Эньеди из Венгрии.

Кроме того, в шорт-лист попали картины "Фокстрот" Самуэля Маоза из Израиля, "Оскорбление" ливанского режиссера Зиада Дуэри, "Фелисите" Алена Гомиса из Сенегала, а также "Рана" режиссера Джона Тренгова, представляющего Южную Африку, и "Квадрат" Рубена Эстлунда из Швеции.

Шорт-лист состоит из девяти картин, из которых выберут пять номинатов на премию. Официальная церемония премии "Оскар" пройдет 4 марта 2018 года.

Ранее фильм "Нелюбовь" был номинирован на "Золотой глобус".

фото: Flickr