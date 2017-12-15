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Американский рэпер Кендрик Ламар заявил, что в детстве стал свидетелем визита представителей внеземной цивилизации, но ему никто не поверил. Об этом сообщает NME.

По словам хип-хоп-исполнителя, ему было шесть лет, когда он увидел в небе нечто, похожее на дротик. НЛО пролетел мимо юного Ламара слишком быстро, и он не успел разглядеть его подробно.

"Я, наверное, не должен об этом говорить, но я готов ответить за свои слова. Никто мне тогда не поверил, и никто не верит сейчас. Мне сложно это описать, потому что это звучит как: "Ну, я действительно видел пролетевший дротик". Но это же абсолютно бессмысленно", — пожаловался музыкант.

Кендрик Ламар — 30-летний хип-хоп-исполнитель, обладатель семи премий "Грэмми". В его дискографии четыре студийных пластинки. Ранее в декабре Ламар вошел в список людей, оказавших наибольшее влияние на американскую индустрию развлечений в 2017 году.

фото: Flickr