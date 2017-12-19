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Один из самых древних латвийских замков - Добельский замок Ливонского ордена - уже совсем скоро переживет знатную реконструкцию сообщает портал Skaties.lv .

Строительные работы начнутся уже весной следующего года с поддержкой Европейского фонда Регионального развития. Уничтоженный во время крестовых походов Ливонии замок станет современным зданием, но его оригинальные детали будут сохранены.

Добельские развалины также являются археологическим памятником Латвии. Исторические стены перестраивать не будут, однако реконструкция предусматривает современные четырехуровневые помещения. Исполнительный директор самоуправления Добельского округа Андрис Вилкс признался, что до сих пор такого проекта в Латвии еще не было.

"На первом, втором этажах и в погребе будут выставочные залы, там будут выставлены экспозиции с разными предметами, которые были найдены тут в развалинах", - указал он.

Готовясь к большим строительным работам, в последние годы на територии развалин были проведены археологические раскопки - они будут продолжаться и во время реконструкции. Исполнительный директор также отметил, что только во время строительных работ можно будет понять удастся ли осуществить задуманное, поскольку под развалинами кроется много секретов.

Строительные работы планируется закончить в течение двух лет, то есть до 2020 года. Реконкструировать будут не только капеллу замка, но и саму его территорию. Проектом предусмотрены работы связанные с электричеством, вентиляцией, системой отопления и установкой лифтов. Реконструкция обойдется приблизительно в 2,5 млн евро.

Фото: Skaties.lv