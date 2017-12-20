Культура |

В Риге проходит 8-й фестиваль "Путь рождественских елок" - по всему городу установлено более 40 художественных объектов. Эти современные елки удивляют оригинальностью идей и многообразием используемых материалов, от световых инсталляция до использования древесины, стекла и кирпича.

В экспозиции фестиваля представлены самые лучшие работы профессиональных художников, студентов Латвийской академии художеств и представителей творческих отраслей, созданные в прежние годы.

Все объекты фестиваля можно посмотреть, воспользовавшись для этого специальным путеводителем фестиваля – картой, которую можно загрузить с веб-сайта www.eglufestivals.lv или взять в напечатанном виде в Рижских центрах туристической информации.

Фестиваль продлится до 14 января.