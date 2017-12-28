Культура |

Каждый четверг с 4 по 25 января в церкви Святого Павла в Риге пройдет серия концертов музыки Иоганна Себастьяна Баха.

Музыковед и органистка Елена Привалова-Эпштейн расскажет истории из жизни великого композитора, сопроводив их редкими цитатами из документов того времени, а музыканты исполнят произведения Баха, прямо или косвенно связанных с событиями его жизни.

Слушателям откроется образ сильного и уверенного в себе человека, желающего самостоятельно строить свою музыкальную карьеру и отстаивающего это право перед многочисленным начальством, готового при необходимости идти на риск и совершать авантюрные поступки. Именно таким Ионанн Бах предстанет перед рижанами.

4 января перед рижанами выступят сопрано Эрика Йоните и органистка Лариса Царькова. Закрытие цикла пройдет 25 января с Евгенией Лисициной.

Все концерты будут начинаться в 7 часов вечера.

Вход будет доступен за пожертвования.