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Назван сериал, чаще всего скачиваемый с пиратских сайтов в 2017 году, сообщает Esquire. В шестой раз подряд им стала «Игра престолов».

Второе место занимают «Ходячие мертвецы». На этой же позиции они были и в 2016-м.

Далее следуют «Флэш» и «Теория большого взрыва».

Следующий три места достались новичкам списка — сериалам «Рик и Морти», «Побег» и «Шерлок».

Восьмую позицию занимают «Викинги», девятую — «Форс-мажоры». «Стрела» оказалась на 10-м месте.

Ранее сообщалось, что звезда «Игры престолов» Софи Тернер рассказала о финале сериала.

Кадр из сериала «Игра престолов» (2017)