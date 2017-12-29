Культура |

Арт-платформа Stadia приглашает на теплый вечер в холодном январе. А точнее, на поэтическую встречу Старого Нового года - всех, кто любит стихи.

Дата не случайна. Этот странный праздник не объяснить ни одному иностранцу. Но для нас он всегда состоит из ожидания какого-то чуда, которое совершенно случайно может вдруг слететь к тебе на ладонь. А может и не слететь... Но мы соберемся у новогодней елки в уютном зале, закутаемся в стихи, чтобы стало тепло. И будем ловить наше личное маленькое чудо. Пусть летит.

В исполнении актрисы Татьяны Черковской вы услышите поэтические строки, которые согреют этот вечер. А, возможно, и что-то изменят к лучшему в окружающей нас среде. И вы поймете – это все про вас. Ну а потом – неформальное общение, сказки, поздравление со Старым Новым. И сюрпризы !

Автор стихов, журналист и редактор Рита Трошкина, обещает поделиться чудесными историями, из которых растут поэтические строчки.

Время встречи - 13 января в 19.00

И еще. Этот вечер – хороший повод встретиться с друзьями, например, с теми, кого давно не видели. А если кто-то вдруг остался в этот вечер один, это неправильно – приходите на "Луно моменто". Там вам будут рады. Вечер будет душевный и старо-новогодний. И, кстати, будет работать театральный буфет.

Место встречи – арт-платформа Stadia, Рига, ул. Гертрудес, 24 (вход через арку).

Билеты можно найти здесь, на ticketshop.lv . Зал небольшой. Поэтому, пожалуйста, не откладывайте на потом. Тел. для справок - 26450819 (Stadia)

Настроение вечера такое

так беспросветно

втянуты в замкнутый круг

годы и лица.

вместо ответа

завтра проснешься и... вдруг

пахнет корицей.

кофе, снежинки, огни,

праздник и елки...

сам эту светлую нить

вставил в иголку