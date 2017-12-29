Культура |

6 января 2018 года в Риге традиционно пройдет День рождения Шерлока Холмса. По словам организаторов, каждый год они стараются привнести в мероприятие новые идеи, события и сюрпризы.

В этом году праздник начнется в 12.30 у здания Национального Художественного музея (K.Valdemāra 10a). В этот раз здесь намечено настоящее народное гуляние - живой оркестр, фотоуголок для всех костюмных персонажей и гостей, а также веселое общение и сюрпризы, отмечают организаторы праздника.

В 13:00 начнется костюмированное шествие, которое пройдет через центр города до праздничной сцены на Домской площади у комплекса Doma Dārzs”(Tirgoņu iela 5/7). Здесь участников и гостей праздника ждет парад костюмов, в котором лучшие образы будут отмечены призами, конкурс на лучший костюм четвероногого друга, угощения от Бэрримора, развлечения для юных леди и джентльменов и другие события.

Вторая локация праздничного дня – гостиница Pullman, где разместится музей Шерлока Холмса, а также пройдут кинопоказы. На протяжении всего дня по местам съемки фильма Игоря Масленникова будут организованы экскурсии, а для всех любителей настоящих детективных расследований - приключенческие квесты и игры.

Более подробно с программой праздника можно ознакомиться на странице мероприятия в Facebook.