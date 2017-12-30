Культура |

Зрители выбрали самые ожидаемые фильмы следующего года, сообщает Deadline со ссылкой на новый опрос.

Первое место занимает лента «Мстители: Война бесконечности», второе — «Черная пантера». Обе картины представляют киновселенную Marvel.

В десятку также попали «Мир Юрского периода 2», «Дэдпул 2», «Соло: Звездные войны. Истории», «Суперсемейка 2», «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».

Кроме того, в топ-10 представлены «Излом времени», «Тёмный Феникс» и «8 подруг Оушена».

Кадр из фильма «Мстители: Эра Альтрона» (2015)