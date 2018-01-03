В галерее Museum LV культурного центра “Grata JJ” открылась выставка “Буквальное искусство” , где представлены работы ведущих латвийских и зарубежных художников.

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Работа с выставки. Художник Дита Лусе. "Искушение в сети".

В рамках открытия выставки руководитель Museum. LV Юлия Ересько с коллегами организовала арт-карнавал, гостями которого были известные художники, любители искусства, друзья и партнеры культурного центра “Grata JJ”, cреди которых – экс-министр иностранных дел Латвии Валдис Биркавс, ректор Академии художеств профессор Алексей Наумов с супругой художницей Анитой Паэгле, руководитель Grand Palace Hotel Бернард Лёв c cупругой, организатором благотворительного Бала Марты Cветланой Лёв, антиквар Артур Авотиньш и др.

Экс-министр иностранных дел Латвии Валдис Биркавс и руководитель Grand Palace Hotel Бернард Лёв.

В экспозиции представлены работы художников, с которыми музей сотрудничал на протяжении всего минувшего 2017 года - Дита Лусе, Илзе Яунберга, Илзе Смилдзиня, Рихард Делвер, Роберт и Лилия Динерсы, Лига Кемпе, Артур Берзиньш, Дмитрий Лаврентьев, Лига Юкша, Калвис Залитис, Матиасс Янсонс, Инга Юрова, Анда Пойкане, Лаура Фелдберга, Лайма Бикше, Модрис Браслиньш, Эдгар Америкс, Микелис Баштикс и директор музея Юлия Ересько.

Арт-карнавал. В центре - руководитель культурного центра “Grata JJ” Юлия Ересько. У её ног - антиквар Виктор Авотиньш.

Выставку можно осмотреть до 27 января.

Адрес галереи: ул. А. Пумпура, 2.

Вход свободный.