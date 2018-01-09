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Чтобы стать директором Рижского русского театра им. М. Чехова актрисе Дане Бьорк пришлось сдавать в том числе тест по математике. Об этом она сказала в интервью программе "Без обид" на Русское вещание LTV7.

"В письменной части был тест. Он был очень сложный – математический тест на аналитическое мышление. Я еще пока решала, подумала: словно проходим отбор в один из ведущих банков мира! Потом около двух часов шла устная часть… Мне задавали самые разные вопросы, но я не понимала, чего от меня хотят. Как должна показать, что подхожу? Поэтому просто отвечала на поставленные вопросы", - сказала Дана Бьорк.

Она также отметила, для того, чтобы получить должность ей пришлось выдержать три тура.

Напомним, в середине октября многолетний руководитель Рижского русского театра Эдуард Цеховал сообщил о своем уходе с занимаемой должности. Срок его обязанностей истек 29 ноября.

Временным руководителем Рижского русского театра была назначена заместитель госсекретаря министерства культуры Байба Закевица. Сам Цеховал на свое место рекомендовал именно Бьорк, актрису и продюсера Рижского русского театра.

Рижский русский театр имени М.Чехова (до 2006 года — Государственный Рижский театр русской драмы) — старейший в мире русский театр за пределами России, он был открыт 2 октября 1883 года.