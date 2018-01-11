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Британская актриса Эмма Уотсон, известная по роли Гермионы Грейнджер в серии фильмов «Гарри Поттер», назвала себя жертвой многочисленных сексуальных домогательств. Она отметила, что ситуация с приставаниями в Великобритании не лучше, чем в США, передает NME.

«Я пережила полный комплект сексуальных домогательств. Но меня удивляет то, что мой опыт не уникален — с этим же сталкивались мои друзья и коллеги», — подчеркнула Уотсон. Артистка добавила, что проблема приставаний прочно укоренилась в обществе. «Даже в Великобритании множество женщин от 18 до 24 лет утверждают, что их домогались на рабочем месте», — отметила она. Уотсон также заявила, что секс-скандалы, которые всплыли на поверхность в последнее время — только верхушка айсберга.

Эмма Уотсон также снялась в фильмах «Красавица и чудовище», «Хорошо быть тихоней» и «Ной».

10 января сообщалось, что актриса Катрин Денев и еще 99 известных француженок выступили в защиту мужчин, обвиненных в сексуальных домогательствах из-за навязчивого флирта. Женщины заявили, что «попытки соблазнить кого-то, даже настойчивые и неуклюжие» не могут считаться преступлением.