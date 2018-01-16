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Актриса Шэрон Стоун расхохоталась в ответ на вопрос, подвергалась ли она сексуальным домогательствам.

Во время разговора с корреспондентом канала CBS Ли Кауэном она рассказывала о жизни в последние годы, перенесенном инсульте и знаменитой сцене из фильма "Основной инстинкт".

Недавно актриса посетила церемонию вручения премии "Золотой глобус", где, как большинство своих коллег, облачилась во все черное в знак солидарности с жертвами харассмента. Кауэн спросил, делали ли ей непристойные предложения во время работы в Голливуде.

"Я в этом бизнесе уже 40 лет. Можете себе представить, как все обстояло там, когда я начинала карьеру 40 лет назад с такой внешностью? Я приехала из Пенсильвании, одна, без каких-либо защитников. Я все видела", — рассказала Стоун.

В последнее время на Западе разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами. В их эпицентре оказались известные политики и деятели шоу-бизнеса и киноиндустрии.

Одним из самых громких стал скандал вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.