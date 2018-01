Культура |

Смерть вокалистки группы Cranberries не рассматривается как подозрительная, заявили в полиции Лондона.

Полицейские также заявили, что составленный рапорт об обстоятельствах смерти певицы готов для передачи коронерской службе, которой предстоит установить причину случившегося.

Долорес О'Риордан внезапно скончалась в Лондоне в понедельник в возрасте 46 лет.

"Члены семьи певицы подавлены известием о ее смерти и просят о приватности в это крайне тяжелое время", - добавил импресарио.

Приходской священник в ее родном Лимерике сообщил, что похороны Долорес состоятся в Ирландии.

"Ее родные пока что ждут дополнительных подробностей из Лондона по поводу ее смерти, - сказал настоятель прихода Боллибрикен и Боурмор отец Джеймс Уолтон. - Планируется, что она будет похоронена здесь, дома. Когда это произойдет, зависит от того, как скоро будет выдано ее тело".

Долорес О'Риордан получила всемирную известность как солистка группы Cranberries. В 1994 году она исполнила одну из самых известных композиций коллектива под названием Zombie, которая быстро заняла первые места в национальных музыкальных чартах Австралии, Франции, Германии, Бельгии и других стран.

Проблемы со здоровьем

В 2003 году О'Риордан начала сольную карьеру. В частности, она участвовала в записи саундтрека к фильму Мела Гибсона "Страсти Христовы". В 2009 году группа воссоединилась.

О'Риордан 20 лет прожила в браке с бывшим тур-менеджером группы Duran Duran Доном Бертоном, у супругов родилось трое детей.

В 2017 году Cranberries объявили о начале мирового турне, которое должно было охватить, в том числе, Британию и США.

Однако в мае прошлого года, в разгар тура по Европе группа была вынуждена отменить оставшиеся концерты из-за проблем со здоровьем у О'Риордан. На сайте группы сообщалось, что у певицы проблемы со спиной.

В декабре О'Риордан написала на своей странице в "Фейсбуке", что чувствует себя хорошо, и что недавно исполнила несколько песен на празднике журнала Billboard в Нью-Йорке.

Продажи музыки Cranberries после ее смерти резко возросли - в iTunes альбомы Cranberries заняли первые четыре строчки, а спрос на последний альбом Cranberries c О'Риордан, "Something else", на сайте Amazon вырос на 900 000%.