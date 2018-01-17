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Найден новый рисунок Винсента Ван Гога, сообщает музей художника на своем официальном сайте.

Это "Холм Монмартр с каменоломней", который датируется мартом 1886 года и который хранился в коллекции Van Vlissingen Art Foundation. Его подлинность удалось установить благодаря обширному исследованию, проведенному амстердамским музеем Винсента Ван Гога.

Кроме того, данная экспертиза позволила подтвердить авторство еще одного похожего рисунка — "Холма Монмартр" (1886), хранившегося в музее.

Теперь обе работы будут показаны в рамках выставки "Импрессионизм и за его пределами. Прекрасное путешествие" в музее Singer Laren.

Фото: Pexels